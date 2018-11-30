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美股中段跌72點

2018-11-30 列印
　　美國經濟數據欠佳，加上杜指周三錄得超過六百點的巨大升幅，美股昨晚開市輕微回吐。杜指中段跌七十二點一六點，見二五二九七點。納斯達克指數則報七二六五點，跌二十六點五七點。

　　港股在美國的預託證券普遍上升，滙豐控股預託證券中段見六十七點零四元，較香港收市升零點三九元。騰訊預託證券則見三百零八點四五元，較香港收市跌三點五五元。
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