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通訊局修訂核實準顧客地址守則

2018-11-30 列印
　　通訊事務管理局修訂《核實流動電訊服務準顧客地址的實務守則》，要求流動服務供應商與準顧客訂立使用流動服務安排時，核實其地址和可被接納為顧客地址證明的文件。生效日期為今年十二月二十九日。

防止誤用他人資料

　　是次修訂的守則旨在確保供應商所備存的顧客地址資料完整及真確；防止供應商使用不正確的地址資料作提供服務相關用途，包括計帳和追收欠款；以及防止誤用他人的地址資料登記流動電訊服務。

　　根據守則，顧客將來如要申請流動服務，都必須提供申請日前三個月且由可靠機構發出的文件，且文件收信人必須與申請人一樣。

　　可靠機構的例子包括政府部門、銀行、公營機構等。
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