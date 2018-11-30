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﻿潛豪宅掠現金烈酒﻿﻿貪心賊觀音像都偷﻿

2018-11-30 列印
■香港仔一豪宅遇竊，警方到場調查，並在附近搜捕竊匪。
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　　觀音自身難保！香港仔一豪宅單位昨日發生爆竊案，一名男子潛窗入單位搜掠，除偷走現金及烈酒外，連觀音像也不放過一同掠走。女戶主聞異聲驚醒發現單位被爆竊報警，警員到場經戶主點算後，證實損失現金財物總值約一萬六千元。

　　現場為香港仔壽臣山道西五至九號春暉園一單位，昨清晨五時許，四十四歲姓張女戶主聽見單位傳出異聲起牀查看，發現單位的雜物房一窗戶被撬開及有搜掠痕跡，懷疑遭人潛入爆竊報警。

　　大批警員接報到場，女戶主經初步點算，證實單位內兩支共約值五千元的烈酒及現金三千五百元被偷走外，連一個約值八千元的觀音像亦不翼而飛。警員事後封鎖屋苑範圍搜捕賊人，但未有發現可疑人，經翻看閉路電視錄影及經初步調查後，發現一名可疑男子曾在屋苑內徘徊，懷疑與案有關，案件列爆竊，交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

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