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幼兒學校爆急性腸胃炎 21童感染

2018-11-30 列印
　　大埔救世軍大元幼兒學校爆發急性腸胃炎，八男十三女染病，學童年齡介乎二至五歲。他們自本周一起陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等，其中有十四人已經求醫，全部毋須入院，情況穩定。

　　衞生署衞生防護中心宣佈，正調查相關學校爆發的急性腸胃炎個案，已派出中心人員到該學校視察，又曾向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，提醒他們注重個人及環境衞生，並對該校進行醫學監察。

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