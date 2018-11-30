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厄爾尼諾影響　今年冬天不太冷

2018-11-30 列印
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　　今個冬天不太冷！天文台公佈冬季季度預報，指今年冬季氣溫正常至偏高，雨量則是正常至偏多。此外，受到厄爾尼諾影響，冬季低於十二度的寒冷天氣日數，可能會較去年冬季的二十一日為少。

　　天文台表示，過去個多月，赤道太平洋中部及東部明顯變暖，該區水溫在今年十月已超越正常範圍。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，未來數月赤道太平洋中部及東部將會持續偏暖，並可能在今年冬季末發展成厄爾尼諾。

　　天文台亦指，受全球暖化和本地城市化的影響，香港冬季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，而受厄爾尼諾影響，雖然出現寒冷天氣的機會較去年少，但提醒日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中亦有寒冷天氣。

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