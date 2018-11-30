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明年一月九日預審 涉用假文書興德前校長拒認罪

2018-11-30 列印
■興德前校長陳章萍昨日於屯門裁判法院否認一項使用虛假文書罪。
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　　屯門興德學校去年屢傳醜聞，不但被指校政混亂、更被揭發有為數不少的「影子學生」，疑藉此騙取政府資助。時任校長陳章萍昨日於屯門裁判法院否認一項使用虛假文書罪，案件將於明年一月九日預審。

　　控罪指被告陳章萍（四十六歲）在去年五月二十四日，明知一份日期為二○一六年七月十六日所填寫的興德學校求職者面試記錄表格屬虛假，而向教育局呈交該份虛假文書。

　　裁判官水佳麗指案件早於九月已第一次提堂，何以是次預審須押後到一月。辯方大律師貝敦表示辯方有五名證人，有兩名是實習教師，可證被告不涉任何虛報情況，惟其中一名正在外國進修，現未能出席聆訊，預計最快將於七月聆訊。而控方則表示有十二名證人，其中一名為筆跡專家，但現仍需時準備文件，預計年底前可準備好。

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