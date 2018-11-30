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運油車追撞七人車險墮海

2018-11-30 列印
■汀九橋往屯門方向，運油車發生交通事故。
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　　汀九橋往屯門方向，日前下午發生驚險意外，一輛運油車疑收掣不及，先撞上前面七人車，再令私家車與尾隨的士相撞。運油車貼近大橋防撞欄，險象環生。事發片段被上載到社交平台，有網民留言形容，片段有如《死神來了》的劇情，亦有網民指責司機運載危險品竟不專注駕駛。

　　市民Leo Cheung上載的士的行車記錄儀片段，片中顯示肇事運油車，疑未有注意前面七人車而減慢車速，撞向其車尾，並發出「嘭」一聲巨響。私家車更被撞向右線，被尾隨的士攔腰直撞。運油車剷上防撞欄，幾乎翻側，幸好及時停下，沒有衝破護欄墮海。

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