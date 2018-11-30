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參選村代表指超出法例要求 ﻿朱凱廸：選舉主任無權提港獨問題﻿

2018-11-30 列印
■朱凱廸報名參加明年一月元朗八鄉元崗新村居民代表選舉。
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　　立法會議員朱凱廸上周報名參加明年一月元朗八鄉元崗新村居民代表選舉。朱凱廸下午再收到選舉主任來函，並在傍晚回覆選舉主任，指無權力提出有關自決、港獨問題。

　　朱凱廸指，鄉郊代表選舉條例並無要求代表須擁護《基本法》及效忠特別行政區，有關宣誓的基本法104條，對象亦不包括鄉郊代表。朱凱迪認為，選舉主任的提問是要他明確反對其他參選人的港獨主張，是超出條例要求。

　　選舉主任要求朱凱廸晚上八時前回答「是否提倡或支持香港獨立是自決前途的選項」，以及是否同意作為鄉郊代表參選人「不能夠以任何方式主張香港獨立」。

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