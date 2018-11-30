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海關深水埗藥房檢冒牌藥水

2018-11-30 列印
■海關打擊不良藥房檢影射藥物帶走店員。
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　　深水埗一間藥房涉嫌向顧客售賣影射藥物，海關接獲投訴及調查後，昨日掩至涉事藥房搜查，共檢獲逾一百支影射法國雙飛人藥水，價值約五千四百元，拘捕一名涉案男店員帶署。

　　海關早前接獲一名女子投訴，指在基隆街一間藥房購買法國雙飛人藥水，返家後才得悉為冒充藥物。版權及商標調查科人員調查後，相信有人以冒充顧客購買的藥水當正貨出售，昨日採取行動，帶同投訴人到涉案藥房調查，共檢獲一百二十支外觀似法國雙飛人的藥水，總值約五千四百元。一名男職員涉嫌以不良營商手法拘捕及帶走調查。據悉，檢獲的影射法國雙飛人藥水，每支售價較正貨平約十元。

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