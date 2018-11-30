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假冒電話騙案增 入境處籲小心

2018-11-30 列印
　　入境事務處十分關注近日多宗涉及訛稱入境處人員的電話騙案，並就事件與警方一直保持緊密聯繫。據了解，有騙案的受害者曾收到訛稱入境處人員的預錄語音來電，指其將被限制出入境，其後並將通話轉駁至訛稱為境外執法機關的人員，要求接聽人提供個人資料、銀行戶口及密碼等敏感資料。

　　入境處發言人再次提醒市民，本處不會以預錄語音形式致電市民，更不會將電話轉駁至境外機關，或要求接聽人提供銀行戶口及密碼等資料。市民若接獲有關的可疑來電，必須保持警惕，查證來電者的身份，切勿隨意向他人透露其個人資料。如懷疑有關來電是騙局，應立即向警方舉報。

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