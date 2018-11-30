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單親家庭遭截電　小姊弟點蠟燭惹火警

2018-11-30 列印
　　屯門青河坊一住宅單位前晚發生蠟燭焚宅火警，原來單位是一家三口的單親家庭，因欠交電費被截電，一對小姊弟燃點蠟燭照明時，蠟燭疑不慎跌落傢俬起火，幸火警中無人受傷。

　　現場為青河坊利寶大廈一單位，住有一家三口，為一個單親家庭，據悉，姓李女戶主為越南裔，任職酒樓，早前與丈夫離異，年前透過地產代理租住該單位，與一對分別兩歲及十二歲子女同住。前日早上，女戶主發覺單位被截電，但由於上班，未有即時處理。

　　前晚八時許，只有小姊弟在家，其間他們疑用蠟燭照明時，蠟燭不慎跌落傢俬引起火警，連單位冷氣機亦燒至跌落街，幸小姊弟及時逃生，沒有受傷。近一百人疏散到地下。消防調查後相信火警無可疑，但單位嚴重焚毀。

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