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任志剛獲中大頒榮譽博士學位

2018-11-30 列印
■任志剛在金融風暴期間成功捍衛港元及股票市場，被中大形容睿智過人。
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　　中文大學頒授榮譽博士學位予三人，包括前金融管理局總裁、行政會議成員任志剛、香港律師會前會長及前立法會議員葉錫安，及清華大學校長邱勇，以表揚他們對社會作出的貢獻。

　　任志剛獲頒榮譽社會科學博士，中大讚揚任志剛睿智過人及慧眼高瞻，在金融風暴期間擊退國際金融炒家，成功捍衛港元及股票市場。

　　中大又指任志剛現時擔任行政會議成員，持續為本港的金融事務提供意見，繼續出謀獻策，形容其成就卓越。

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