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前董事捐200萬卻未建基金 創價學會拒還款被控

2018-11-30 列印
　　非牟利佛教團體香港國際創價學會近年牽涉多宗官司。有前董事入稟高等法院，指稱於一九九九年捐款二百萬元予學會以成立教育基金，學會於十五年後表示再無意欲營運基金，卻拒絕退還捐款，故要求法庭下令學會還錢。

原意資助會員海外升學

　　根據入稟狀，原告蔡源安於一九九九年捐款以成立「蔡源安教育基金」，旨在資助年輕會員到海外升學。惟學會收款後不足一個月，其董事即通過兩個方案，既同意成立基金，又決議成立委員會，考慮以該筆款項興建小學的可行性，原告從無獲告知該委員會的存在。

　　直至二○一四年七月，一名年輕會員得悉基金的存在，就申請資助向原告查詢。該名會員後來被學會告知，基金從未成立。原告翌月致電時任學會主席，後者承認學會毫無營運基金的意欲。後來代表學會的律師更指，學會無責任將原告的二百萬元捐款用作成立基金。



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