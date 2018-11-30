﻿陳凱欣公開與愛犬合照﻿ ﻿澄清撐殺流浪動物傳聞﻿

在九龍西補選擊敗李卓人的陳凱欣，又誤墮「違規法網」。前日她在立法會宣誓就任後，竟安排家人以訪客身份進入立會，與之在會議廳外違規合照；昨日陳在社交網貼與愛犬合照、澄清網上流傳指其撐撲殺流浪動物傳聞，赫然出現陳與愛犬在離境大堂之留影。根據機管局附例，任何動物不得進入機場客運大樓。



自稱有「傳媒DNA」的陳凱欣，選戰期間蒙上不白之冤。臉書「愛動物 零虐畜」本月二十五日出帖文，引述一名餵「浪浪」義工的經歷，稱一次見陳凱欣拉票，於是問其對於動物權益之立場，例如是否支持成立動物警察，及反對向漁護署撥款撲殺動物，「點知佢嘴藐藐一臉不屑」。動物義工聲稱再追問，「最後佢好唔耐煩咁答，漁護署咁做自然有佢道理，流浪動物過多咪要（殺）囉、有需要撥款，簡直不知所謂！」



上述帖文欠時間地點人物詳情，亦未有影片或其他佐證，但火速於臉書瘋傳，更有逾三千個「嬲嬲」。陳凱欣一直未有回應，至昨晨才於社交網站發帖，呼籲停止抹黑誣衊，又指「支持撥款撲殺流浪動物」之對話內容純屬虛構，現實中從未發生。



陳凱欣又稱一直關注動物權益，十七年前曾收養身體有殘障的流浪狗Lucky，同行十五年，陪她走過人生多個重要階段。如今Lucky雖已離世，但家人仍念甚。陳凱欣還貼圖做證，但其中一張相，仍是記者的陳凱欣與Lucky攝於機場客運站，還寫道：「每次採訪出差，Lucky 也送行。」



根據機管局附例，除為警察或香港海關服務的犬隻，或陪同視力有障礙人士的引路犬或輔助犬，或將乘搭飛機或由飛機卸下的動物外，任何動物不得進入機場客運大樓。至截稿前，未獲陳凱欣回覆。



