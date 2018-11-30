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改造嬰兒基因惹學界抨擊 賀建奎缺席峰會小組講座

2018-11-30 列印
　　內地學者賀建奎前日在港舉行的「人類基因組編輯國際峰會」，首發表其人類基因編輯研究，引來學界抨擊。賀原定昨午出席峰會小組講座，最後缺席。

　　峰會昨日閉幕，該會主席兼諾貝爾獎學者戴維巴爾（David Ball）代表組委會發聲明，指賀之研究是出乎意料和令人深感不安，建議進行獨立評估核實；美國國家衞生研究院院長、美國遺傳學家Francis Collins亦強烈譴責賀建奎，形容其研究是「重大災難事件」，稱如任此在科學界蔓延，將令這種本用於預防和治療的技術，被公眾的憤怒和恐懼和厭惡所掩蓋。

　　另外，據內媒報道，實驗中的夫婦是從內地最大的愛滋病感染者互助平台「白樺林全國聯盟」招募，賀從二百人中作出篩選。

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