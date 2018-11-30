  • 2018年11月30日 星期五
  • 22º
  • 81%
熱門： 青衣車禍旅遊巴的士李兆基張柏芝

日報新聞 > 港聞

爭產槍殺案未尋獲彈頭

2018-11-30 列印
■詹心桀被控兩項謀殺罪。
Previous Next

押明年一月再訊

　　太古城鰂魚涌公園今年六月發生爭產槍殺案，涉案四十四歲女子詹心桀被控兩項謀殺罪，以及兩項有意圖而射擊的罪名，案件昨早再於東區裁判法院提堂，控方表示，軍火專家至今仍未能在其中一名死者身上或案發現場尋獲彈頭，故需時聯絡專家解釋，另法醫尚未完成驗屍報告，故裁判官應控方要求、將案件延至至明年一月二十三日再訊。

　　控罪指被告於今年六月二十六日，在太古城道鰂魚涌公園內謀殺詹少芬和詹鎮基，以及意圖使詹前駒及詹小慧身體受嚴重傷害而向他們射擊。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd