屢助警方降伏毒蛇捉蛇大師一招致勝

昂首吐舌、盤身觀察、飛撲噬咬，毒蛇自發現獵物後，每秒姿態只為攻擊，絕不放過任何食物。自幼弄蛇作樂的「蛇王」周柏新，二十五年來協助警方活捉毒蛇，保障市民安全，從中悟出處世哲理：「要比毒蛇快狠準，才能一招致勝！」



踏進深水埗鴨寮街「蛇王協」，人稱「新哥」的第二代接班人周柏新玩蛇迎賓，視毒蛇如玩物的他現年四十五歲，原來二十五年前開始，已是警方指定「捉蛇大師」，先後生擒約七十條毒蛇，例如一三年五月二十三日，三米長大蟒蛇在荔枝角一間村屋出沒，不久吞噬一頭小貓，他奉召到場後戴上手套，不消三分鐘活捉巨蛇，目擊市民拍手稱讚。談起這幕驚險場面，「新哥」笑說：「五歲開始，蛇就是我的玩具。」



電子業式微 回歸家族蛇舖



蛇王協與新哥的故事，始於逾半世紀前的深水埗。他憶述，父親周祥上世紀五十年代從廣東花都來港，因賣蛇生意理想，一九六五年在南昌街租舖開設蛇王協，及至七十年代末將蛇店搬至現址，惟當時生意未如理想，一家九口生活艱難。



為求餬口，新哥說當時父母和七兄弟姊妹一同到店舖工作，其中父親和長姊周嘉玲在店外行人路表演，年僅五歲、作為孻子的新哥負責清洗蛇兜等簡單工作，此後在兄姊指導下捉蛇，面對比他身高更長的大蛇也毫無懼色，玩弄於股掌之中。



玩蛇多年，踏入青春期的新哥對其生厭，反而酷愛組裝電子零件，又希望長大後當電子工程師，可惜中學畢業後，前往美國留學計劃因故告吹，只好在本港一家電子廠工作，打算累積經驗，未來報讀相關課程，同時公餘到蛇店助父親和兄姊打理生意。



一家齊心經營，蛇王協名聲日響，新哥說父親於九○年病逝後，蛇店由外號「蛇后」的大家姐周嘉玲接手，當時他仍不欲全職幫忙，直至九七年亞洲金融風暴，工廠倒閉，電子製造業式微，二○○○年決定放棄該行業，全職打理蛇店，如今負責蛇肉批發等工作。



難忘大戰30公斤大蛇



弄蛇四十年，新哥坦言，最感自豪是協助警方捉蛇，當中約五年前某天最為難忘。他說，一條大蟒蛇在沙田灰窰下村出沒，驅車抵達後發現蛇身粗如大腿、長逾一米半，估計重逾三十公斤，他迅速伸手按緊蛇頭後，打算將其塞進尼龍袋，沒料巨蛇發力抵抗，幸有勇敢村民出手相助，合力將其制服入袋，「如果失手被巨蛇擺脫，隨時性命不保。」



活捉毒蛇，必須快狠準，新哥認為處世行事其實一樣，「要做好充份準備，把握時機，果斷行事，才會成功。」



