﻿大橋「成本價」訪港團﻿ ﻿不聘港導遊榨取利潤﻿

港珠澳大橋通車剛「滿月」，為紓緩該區交通及旅遊設施超負荷的問題，當局上周對來往口岸的巴士服務，實施新的預約措施。東涌亂局有望改善，但大橋開通衍生的廉價旅行團方興未艾，部份一日團團費低至一百九十八元人民幣「成本價」，旅行社若要「有肉食」只有兩條路：違規不聘用香港導遊或旅遊巴；或者加設購物行程，靠回佣補貼成本。不少違規無聘用本港導遊的旅行團以「扮自由行」、「拼團」即多團共用導遊的手法走「法律罅」。



據《東周刊》報道，港珠澳大橋開通，為內地旅行社造就發「大橋財」的商機，紛紛推出各種香港一日遊旅行團。



記者根據四間深圳旅行社的傳單，發現這些旅行團團費相當「海鮮價」，由一百九十八元至五百元人民幣不等。同類行程，但價格竟相差逾一倍，記者遂向旅行社職員查詢，發現較貴價的旅行團一般會按香港規定，聘用本港導遊接待，但廉價團卻甚少有香港導遊隨團，部份更在抵港後馬上解散，回程交通安排也要閣下自理，與自由行差別不大。



抵港即解散如「自由行」



有曾報這些旅行團的內地人引述職員說，廉價團全程只有一個「導遊」隨團，「不是香港本地的（導遊），我們就叫領隊，是從深圳這邊派出去的，全程也只有這一個領隊跟。因為在香港全是自由活動，不需要香港那邊的導遊。」



《東周刊》獲多段大橋廉價團的影片，發現該團官方定價是一百九十八元，但在不同分店報團，團費竟相差五十元；在不同網絡或平台報名，團費更能相差近百元。而且團員被要求額外付十元作旅遊保險，其後發現原來團費已包有保險，但職員從沒說明。



旅遊業人士指出，目前本港導遊的日薪折合約八百九十元人民幣，本港旅遊巴日租三千五百五十元，再加上內地領隊報酬及雜費，一個三十團員的正規旅行團成本約五千八百五十元，必須向每名團員收取一百九十六元人民幣的團費才能「維皮」，換言之影片中的旅行團幾近「成本價」。



經營廉價旅行團的旅行社若要「有肉食」，只有兩種辦法：加設購物行程，強迫旅客消費，靠賺回佣補貼成本；或者違規不聘香港導遊，以及改搭公共交通工具，隨時能減省近四千元人民幣的成本。



根據本港法例，內地領隊未獲本港導遊資格，如在港期間充當嚮導的角色，即可能被當為「黑工」。但有關規定只針對旅行團，不包括自由行，故部份旅行團「扮自由行」。此外，這些旅行團另一種運作手法是「拼團」，即兩個或以上旅行團共用一名香港導遊。



拼團共用導遊 走法律罅



由於接連揭發有旅行團無聘用本港導遊，有違規之嫌，多名警員連日來在東涌駐守，不時檢查導遊證件。但內地旅行團識走法律「灰色地帶」，現場執法人員似乎也「無符」。



警員巡查時，發現有內地團無香港導遊帶隊，查閱領隊證件後，抄下該旅行團資料，發口頭警告勸喻領隊收起「旗仔」了事。



香港旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，現有法例存「灰色地帶」，難以界定是否屬違規，警方才束手無策。他補充：「原則上，內地團訪港前要與本港旅行社（俗稱「地接社」）簽合作協議，經『地接社』打點一切行程所需的車票、門票或酒店，並向香港旅遊業議會登記才符合程序，但無規定每名導遊最多帶幾多團員，所以拼團後仍屬『一團一導』，表面上好似沒有涉及違規。」



