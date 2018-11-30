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不當處理廢偈油　 車房東主被罰款4.9萬

2018-11-30 列印
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　　大角咀嘉善街飛馳汽車服務及樂群街利得車房東主，因不當處理廢偈油，昨日在觀塘裁判法院（見圖）被裁定違反《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》，共被判罰款四萬九千元。

　　環保署今年五月突擊巡查發現，飛馳汽車服務及利得車房為顧客更換偈油後，將屬化學廢物的廢偈油隨意放置於店內，未有依法標識廢油及以適當的防漏裝置存放。環保署經調查後確認上述兩維修車房東主，均未有向環保署登記為化學廢物產生者。經蒐證後，環保署根據《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》，向兩名涉案的東主提出檢控。

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