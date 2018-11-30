﻿智能手機銷售樽頸﻿ ﻿設備股受累股價滑落﻿

股神巴菲特去年對蘋果發表「愛的宣言」將之推上全球市值最大上市公司，帶挈一眾手機設備股炒個不亦樂乎。不過升得快時跌得急，「小股王」舜宇因業績走樣率先「爆煲」，並迅速「蔓延」至整個板塊。瑞聲、富智康（2038）、鴻騰（6088）等「蘋概股」先後遭大戶洗倉，智能手機的高增長期已陷入「樽頸」。



新一期《東周刊》報道，全球智能手機市場上周風起雲湧，動盪不堪。當中改走「以價補量」策略的蘋果iPhone最多壞消息。蘋果不但對聖誕旺季的銷售預測相當保守，更突然不再公佈旗下個別產品的季度銷量，震驚市場。形勢愈趨不妙下，摩根士丹利警告近期iPhone供應鏈下調定單只是第一波市場衝擊。如果明年新iPhone沒有吸引的新功能，蘋果定單「去唔到貨」有機會成為新常態。



iPhone銷售表現疲軟



由於iPhone銷量與上游零件供應商唇亡齒寒，一眾中港「蘋概股」自然首當其衝。主攻攝像鏡頭的丘鈦科技（1478）、高偉電子（1415）；做防水部件的通達（698）等齊齊表演高台插水。做廠做到變藍籌股的瑞聲科技，去年一度炒至一百八十二元歷史高位，踏入今年股價卻如雪崩般一瀉千里，年初至今大跌六成，上周五收報五十三元。



翻開IDG的數據，其實不單止蘋果iPhone，全球智能手機市場亦早已陷入「樽頸」。過去五年增長逐年下跌，去年更乍現倒退。全球一哥三星移動總裁高東真早前公開承認，三星手機業務正面臨危機。



其實一眾手機設備經歷大跌後，平均估值已跌回較合理水平。如舜宇預測市盈率約十六倍，瑞聲和鴻騰更「低」至十一倍，不過騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為市場上任何一隻手機設備股都未見底，應趁反彈減磅。前藍籌工業股王如裕元（0551）、德昌電機（0179）一等暴升暴跌前科，依然歷歷在目。



市場恐美國玩殘華為



除蘋果出事外，現時連華為亦前景難料。G20峰會前夕傳出美國正游說盟國如德國，意大利及日本等避免採購使用華為技術的電信設備。市場擔心華為以至內地手機會否重蹈中興被美國「玩殘」的覆轍。







