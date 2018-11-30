盧偉聰發展警隊大計選定三位一哥人選

全港最大公務員隊伍、人員超過三萬的警隊，面對退休潮衝擊，在過去兩年已有多達三千四百人退下火線，需要透過密密招募，以及加快晉升中、高層人員，填補各級大量空缺。消息指，明年亦告退休的警隊一哥盧偉聰，已為警隊制定三大長遠工作目標，並就管理層的人事任命作出前所未見的特別部署。



據《東周刊》報道，警隊一哥制定的三大工作目標，分別是加強警民互動互助防止罪案的「推動社群參與」；向各級人員提供更專業及實用在職培訓的「訓練專業化」，以及加強使用數碼科技協助執行警務工作。



訂立三大工作目標



「該三項工作均需要長遠而持久地執行，才能令警隊真正做到與時並進。一哥為此構建了長達十年的警隊發展藍圖，尤其在部署接班人時，更一改只選出未來兩任處長的傳統，大刀闊斧地一次過敲定三位未來一哥人選。」消息人士說。



上周五正式升任副處長（行動）的鄧炳強，有望於明年十一月接替盧偉聰，成為警務處第八位華人處長。五十三歲的他，八七年中大社會科學系畢業後考入警隊成為督察，曾駐守多個部門，包括刑事調查隊、國際聯絡事務及行動指揮工作，○六至○八年借調到法國里昂國際刑警組織秘書處，出任刑事專項主任，並在任內獲擢升為國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組主管。



鄧炳強亦多次獲保送外地受訓及進修，包括美國聯邦調查局國家學院、上海浦東幹部學院及中國人民公安大學，亦曾到英國皇家國防學院深造。「Chris（鄧之洋名）性格平易近人，做事十分貼地，每次落區巡視均會細心聆聽前線人員講解工作情況，互相交換意見。」警隊中人稱。



未來接班人學歷高



跟鄧炳強同屬第一梯隊接班人，還有現任監管處處長郭蔭庶、行動處處長蕭澤頤，以及預計將接任人事及訓練處處長的劉賜蕙。郭蔭庶在警隊內是出名高智商，度橋查案、臨場執生解決問題的能力非常高，亦曾獲保送到英國皇家國防學院進修，且取得亮麗成績。明年八月現任副處長（管理）趙慧賢退休後，其空缺將會由郭補上。



雖然第一梯隊接班人名單存在變數，但警隊仍積極籌組第二梯隊，包括去年已成為助理處長的隔代一哥大熱門麥展豪，以及剛獲擢升助理處長的蔡展鵬、簡啟恩及女將陳綺麗。四十八歲的麥展豪，九四年大學畢業後加入警隊，在職期間先後取得犯罪學、電子商務及公共行政學三個碩士學位。



「縱觀一眾警隊未來接班人選，全部都是高學歷的人，大部份均與下屬關係良好。」警隊中人說：「雖然他們的晉升歷程較以往的管理層快，但勝在曾經歷及處理前所未有的大型社會抗爭活動，期間承受過極大的壓力，EQ變得更高，思想亦更成熟。」



