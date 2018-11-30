﻿強颱挑戰排水系統﻿ ﻿倘「爆煲」倒灌大水浸﻿

超強颱風除了衝擊看得見的海堤及填海區外，亦挑戰埋藏地底的排水系統。工程師分析，海浪拍打沿岸的衝擊力，將增加出水口的壓力，減慢雨水疏散速度，如情況惡化，排水渠內的海水及雨水，將如湧泉般從地面渠口噴出，造成水浸。氣候專家警告，今年吹襲日本的颱風「飛燕」，為當地帶來超過五百毫米的雨水，「山竹」的威力只及其三分之一。若巨浪加上大雨，疏水渠內的雨水有如前無去路、後有追兵，本港沿岸難逃水浸危機。



香港平均每年降雨量超過二千毫米，為避免鬧市水浸，雨水將流入地下排水系統，再連接至附近河道或大海排走。然而，超強颱風將為排水系統帶來前所未有的挑戰。資深土木工程師倪學仁指出，風暴帶來的湧浪將湧向出水口，如水閘無法抵擋，排水系統將難以往外疏散洪水，令雨水積存，增加管道內的壓力；當管道滿溢，積水將沿地下渠口倒灌至路面，造成水浸。若水閘損壞，大浪更可以直接湧流上岸，帶來巨大破壞。



倪學仁不諱言，颱風下的渠道海水倒灌於所有沿海地區，如港島南區、愉景灣、離島或將軍澳都可能發生，其中一些舊區的排洪系統，由於渠道斜度不足，令部份較貼近海平面的出水口面臨較大危機，即使新排洪系統坡度較斜、出水口距離海平面更低，以避過海港波浪對出水口額外施加的壓力，惟他強調新設計亦未必安全，因為颱風威力上升，將導致海浪高度增加，令新設計的出水口，同樣受到海浪能量影響。



地底蓄洪池暫存雨水



科大土木及環境工程系講座教授李行偉亦認同，若海平面或下游水位上升，路面水浸機會將會增加，而渠位的噴泉，則由空氣和水的相互作用所致，特殊情況下可損壞渠口及渠道。為應對氣候變化，他認為日後的渠道設計，有必要把颱風引致海水倒灌的情況納入考量，「避免渠道於極端天氣形成噴泉。」



事實上，渠務署近年已啟動多項工程，增加排水系統對抗天災的能力，並以「截流」和「蓄洪」的概念，設計市區的防洪策略，包括於半山興建雨水排放隧道，令上游雨水繞過下游市區，減輕排水系統的負荷；至於興建地下蓄洪池，則可在大雨期間暫存雨水，解決市區低窪地區的水浸問題。



去年渠務署介紹新落成的跑馬地蓄洪池時，亦表示設施可抵遇五十年一遇的暴雨。



渠務署表示，由○八年起陸續檢討各區雨水排放效能，並配合各區發展需要及考慮氣候變化，更新雨水排放整體計劃和建議進行相關工程。另外亦在今年初更新雨水排放系統手冊，加入因氣候變化而增加的降雨量，以及海平面上升對排水系統的影響。



