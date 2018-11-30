﻿城市規劃未來變數多﻿ ﻿凌嘉勤：挑戰不確定性﻿

《施政報告》提出「明日大嶼」計劃，惹來強烈迴響。前規劃署署長凌嘉勤早在上屆政府已參與「香港2030+」，被指是「明日大嶼」前身的「東大嶼都會」。看着外界「妖魔化」計劃，他不禁慨歎城市規劃離不開的「永恆困局」——「方案收益市民仍未出現，他們也不知道自己將來會受益，但反對者已站出來發聲。現在只能冷靜、客觀分析，並相信計劃對香港發展有好處。」







據《東周刊》報道，凌嘉勤自小喜歡讀地理及歷史，亦熱愛話劇，中學時曾和古天農一起寫劇本演話劇，但並不覺得自己有太多藝術細胞。入讀中文大學後主修地理、副修歷史，歷史教授科大衛一句話，現代城市規劃，是因工業革命激發大規模城市化運動而興起的事業，激發他對城市規劃的熱愛。



犧牲不少家庭時間



後來凌嘉勤報讀港大開辦的理學碩士城市規劃課程，成為首批本土培訓的城市規劃師。八三年畢業後，被當時的城市規劃處取錄。八五年開始負責新解析的法定規劃工作，做問卷走訪工廈，了解土地用途轉變情況及背後原因，在想城規會建議將工業及辦公室用途合而為一，是工業區變為商貿區的轉捩點。



有大型基建進行，他犧牲不少家庭時間也不言悔。雖然如此，他仍懷念和同事們不分你我完成歷史使命的日子。規劃新機場時赤鱲角村要遷村，附近有古舊的天后廟，當局費盡口舌才說服鄉親答應遷廟，但村民建議搬到山上向向海位置，這需要開闢一條車路，斬大量樹木，最後用民間智慧——擲聖筊解決，最後天后娘娘接受在新赤鱲角村重置天后廟。



除了「東大嶼都會」，他另一代表作就是「啟動九龍東」計劃，他親自為該區換新貌。為實地視察，他曾三十二度下背着背囊和一支水，由觀塘走到九龍灣，邊走邊用紙記下構思，由早上九時多走到下午五時多。



凌嘉勤愈做愈領悟到恩師港大郭彥弘教授的至理名言——城市規劃最大挑戰是未來的不確定性，處理不明朗因素，本身是一種藝術。未來變數眾多，今天所作的事，要多年後才見效果，但如何確定現在所作的事滿足將來社會需要？極具爭議性。簡單而言，就是歷史會有公論，今日覺得一文不值的計劃，多年後回望，是蟲是龍自有分曉。



