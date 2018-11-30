﻿澳推200特別的士牌﻿ ﻿財團紛入標加入競投﻿

根據最新一期《東周刊》報道，的士服務一直是澳門公共交通的大難題，不少的士繁忙時間怕塞車而拒入舊區，加上開天殺價的司機肆虐，令市民及旅客更難搭到的士，亦損害澳門的形象。



一六年九月，交通事務局推出一百個特別的士牌照，最終由「澳門電召」奪得，並於去年四月投入服務。該公司以「電召加網約」方式運作，兼採用七人車，且無拒載、無劏客，一新耳目。



由於反應良好，交通事務局今年八月加推二百個八年期特別的士牌照公開競投，上月中截標，共收到五間公司標書，較上次僅得兩間公司競投激烈得多。特別的士現有營運商「澳門電召」今次亦有入標，總經理余健龍表示，僅一百部的士難以滿足市民需求，故一直向政府爭取批給更多牌照，惟當局決定以公開方式競投新牌，令他們頗感失望。



改善Apps成本重



余說：「我們是本地網約的士開荒牛，如今大家見到這種模式受歡迎，又有我們成功經驗可以借鑑，加上批出多一倍的二百個牌照，當然好多財團想加入市場，這對我們有點不公平。不過既成事實，我們希望當局能夠考慮『澳門電召』過去二十個月的努力及成績，作為批給參考。事實上，我們亦有信心憑經驗及往績奪得牌照。」但他承認公司只有一百部車，根本無法滿足需求，「我們請人接聽電話及優化Apps的成本好重，但又不能增加車輛來加大收入，故此每月最少虧蝕逾十萬元。」



今次入標的其餘四間公司，包括「新時代」、「宏益」、「快達」及「城市電召」。據悉，以「快達」名義在澳門開設公司入標的財團，由內地名牌公交集團「首都汽車」支持。



本地幫方面，「宏益」捲土重來亦備受注目。「宏益」是澳門特別的士鼻祖，以電召方式在濠江服務二十五年，直至一四年不獲當局續牌，一百部車被逼退出市場；事隔四年，「宏益」夥拍澳門航運業權威「信德」共同入標，被視為「澳門電召」主要競爭對手。



