返工遇死神 三人拋出車 狂巴勁撼死火的 5死32傷

青衣長青公路昨凌晨發生旅遊巴生死時速恐怖車禍。滿載國泰員工的旅巴，司機疑未為意一輛已亮起死火燈、停在路中的故障的士，沒有煞車減速，旅巴追撞僅停下四十秒的的士，再衝前逾百米撼石壆始停下。旅巴司機及三名乘客被拋出車外，車禍中共導致五死三十二傷。



肇事為負責接載國泰員工的外判旅遊巴，屬冠忠巴士的車輛。昨凌晨近五時，六十二歲姓霍司機駕駛旅巴在將軍澳及東九龍區接載國泰員工返機場上班，當時車上載着三十六名男女（二十四至六十三歲），車沿長青公路向機場行駛，至與青沙公路交匯處近金竹角時，慢線上停有一輛市區的士。



該的士由五十九歲司機呂志遠駕駛，接載五十歲德國籍乘客往機場，駛至上址時，的士突然故障停下，並亮着死火燈等候援助。新界南交通部警司葉小明表示，的士停車約四十秒後，霍駕駛的旅巴駛至，疑霍沒為留意的士故障，全無煞車下狂撼的士，再衝前撞向路中兩邊石壆。



警方指司機無煞車



旅巴如炮彈般連環撞的士及石壆後才停下，右邊車尾兩男一女乘客疑無佩戴安全帶，分別為顏浩斌（三十歲）、劉健昇（五十歲）及女乘客歐寶英（五十八歲），在生死時速瞬間被拋出車外昏迷，顏及劉倒臥往九龍快線上，歐則臥在往機場快線上。旅巴姓霍司機亦被拋出車外重傷倒路中；被撞的士車尾被撞成廢鐵，司機及乘客受傷披血。大批消防員及救護員接報趕至，三名被拋出車外旅巴乘客證實當場死亡；的士司機救出送院後亦傷重不治。一名四十七歲旅巴女乘客湯麗貞抵院後亦不治。



消防救出的士上的德籍乘客，以及從旅巴太平門救出受傷及被困乘客，各傷者坐在路中分流後分送四所醫院治療，車禍共導致五死三十二傷。一眾傷者接受治療後，仍有五人留醫，當中包括頭部重創命危旅巴司機。警方正調查旅巴司機是否疲勞駕駛肇禍。現場三具屍體事後被舁送殮房，旅巴及的士則被拖返大欖汽車扣留中心候驗。相關新聞刊P2及P4版