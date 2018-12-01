準新郎飛出旅巴慘死 交代登車上班成遺言

青衣大車禍，將五個大好家庭拆散。其中一名死者國泰地勤員工顏浩斌是準新郎，有一名要好女友阿Kit，兩人準備下月結婚，不料一宗車禍，顏與未婚妻陰陽永隔。阿Kit得悉噩耗後，昨在facebook發文悼念稱：「好掛住你，你講過，如果有一日我唔喺度，你都唔會畀我一個人自己走咗先」。



車禍中的五名死者分別為旅遊巴上男乘客顏浩斌（三十歲）及劉健昇（五十歲），女乘客歐寶英（五十八歲）及湯麗貞（四十七歲），以及的士司機呂志遠（五十九歲），其餘三十二名傷者治療後，只有四男一女留醫（二十五至六十三歲），除姓霍旅巴司機命危外，餘下均情況嚴重及穩定。



五名死者中，顏浩斌為國泰地勤員工，一一年開始在機場工作，與拍拖一段時間女友阿Kit將於下月結婚，現正在歐遊的她，昨日得悉顏車禍死亡後十分傷心，事後更在facebook發文悼念稱：「好掛住你，你講過，如果有一日我唔喺度，你都唔會畀我一個人自己走咗先」。



她又稱昨晨男友離家上班，在上車前曾向她交代狀況，不料為兩人最後一句對話，從此天人永隔。



行李部主管遺妻女



同被拋出車外死亡的劉健昇，在機場處理行李服務部主管，生前與妻子育有一名年約十歲幼女，他熱愛家庭，一六年曾一家三口到日本東京旅遊，亦不時將女兒生活照上載facebook。其同事稱劉工作認及有責任心，公司已發起籌款幫助其遺孀及家屬。



女死者湯麗貞生前在國泰飲食部任職，與家人同住慈雲山慈正邨。鄰居稱湯與丈夫及兒子、媳婦及一對男孫，三代同堂，一家六口同住，對湯車禍身亡感到惋惜。



另一女死者歐寶英，與家人同住牛池灣彩輝邨，在機場禁區負責駕駛電動車，接載往來機場及禁區登機閘口的乘客。



慘死的士司機呂志遠，與家人同住大埔區一村屋單位，鄰居稱呂為人友善，與街坊見面均有打招呼，得悉其死訊感到傷心。