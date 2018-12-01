  • 2018年12月1日 星期六
  • 23º
  • 63%
熱門： 青衣大車禍老布殊遺書季候風余德丞

日報新聞 > 港聞

林鄭為意外感難過 三局長探望傷者

2018-12-01 列印
Previous Next

　　青衣長青公路三十七人死傷大車禍，特區政府表示關注，特首林鄭月娥對意外感到非常傷心及難過，對死傷者家屬致以深切慰問。三名局長陳帆、陳肇始及羅致光事後亦到醫院探望及慰問死傷者家屬。

　　她稱，特區政府對於每件這些嚴重事故，都是很認真、很嚴肅地處理，她重申，若調查後如有一定結論，如要改善、加強現有規管工作，有關部門一定會提出所需要的改善工作。

　　車禍發生後，包括食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆，和勞工及福利局局長羅致光等三名官員，昨晨分乘私家車抵瑪嘉烈醫院，探望及慰問死傷者家屬，逗留約半小時後離開，未有回應記者問題。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd