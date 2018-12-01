﻿工會指冠忠有前科﻿ ﻿國泰總裁：悲傷的一天﻿

青衣長青公路三十七人死傷大車禍中，有十八名死傷者為國泰航空的員工，國泰航空已將事件列為工傷。行政總裁何杲（圖）形容，昨日是悲傷的一天，承諾會竭盡所能協助受傷員工及家屬。國泰空中服務員工會翻查紀錄，發現涉事冠忠巴士由○四年至今，已發生過三宗奪命意外。



國泰航空證實，車禍中有兩名死者和十六名傷者是旗下不同職系的員工，兩名死者分別從事地勤及餐飲部。國泰行政總裁何杲昨日到瑪嘉烈醫院探望傷者後，指今次死傷員工，一律會當工傷處理，並向死者家屬及親友致以最深切的哀悼。



涉事司機今年第二次車禍



工業傷亡權益會表示，已接觸部份死傷者家屬，並提供即時情緒輔導及協助。總幹事陳錦康到醫院了解情況，指僱主提供車輛接送員工上落班，傷者受到《僱員補償條例》保障可獲工傷賠償，但如果僱員自費乘車，法律上則不算工傷，傷者需要遁民事訴訟取得賠償。



涉事旅遊巴由冠忠遊覽車有限公司營運，國泰員工需預先登記，在其八達通上加入識別資料，才可乘坐，平均繳費二十多元一程。執業大律師陸偉雄表示，判斷上班路途中發生交通意外屬於工傷，難以一概而論。他舉例指，若公司有硬性規定員工須乘坐員工接送車，並有合約或口頭承諾，才可介定過程算工作時間。



警方初步調查，肇事司機駕駛的上班時間，為晚上七時至隔日早上七時，懷疑意外與工作疲勞有關。冠忠巴士集團主席黃良柏昨日到醫院探望情況危殆的姓霍司機時，表示不相信他在駕駛期間過勞，因對方前晚有休息時間。



冠忠發聲明指，涉事姓霍旅遊巴司機，入職近十二年，今年初曾涉及另一宗交通事故，曾收警告信。翻查資料，今年二月三日清晨，霍曾駕駛一輛旅遊巴，在北大嶼山公路欣澳對開發生車禍，導致十多名國泰員工受傷。



國泰空中服務員工會翻查紀錄，發現今次意外並非單一事件，指涉事冠忠巴士由二○○四年至今，已發生過三宗奪命交通意外，全部牽涉在機場返通宵班的員工之班次，每次均造成多人傷亡，批評冠忠一直沒有改善及檢討司機長時間駕駛及編更制度問題。旅遊巴士司機工會發表聲明表示，促政府立法規管旅遊巴司機工時。



