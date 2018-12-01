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下周初溫暖潮濕 其後變冷料至14℃

2018-12-01 列印
■天文台指，下周中後期華南天氣顯著轉涼，而下周日更跌至最低十四度。資料圖片
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　　踏入冬季十二月，天文台表示，東北季候風會在今日繼續影響華南，預料一股較溫暖潮濕的海洋氣流會在下周初影響廣東沿岸，預測周末期間部份時間有陽光，氣溫介乎二十度至二十五度。

　　下周天氣方面，天文台指，受強烈的東北季候風影響，下周中後期華南天氣顯著轉涼，下周氣溫介乎二十六度至十四度。

  下周三至下周日間中有一兩陣雨，下周四開始氣溫下跌，周五氣溫進一步下降，最低跌至十七度，而下周日（九日）更跌至最低十四度，大致多雲，有幾陣雨，早晚清涼。

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