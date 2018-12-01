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殺妻案懷疑兇刀 探員殮房取走

2018-12-01 列印
■警方昨在殮房帶走懷疑兇刀。
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　　石硤尾南山邨本周三發生的丈夫涉殺妻謀殺案，警方深入調查後，昨日暫控被捕五十七歲姓羅男子一項謀殺罪，並在西九龍裁判法院提堂，案件押後至本月十四日再訊。

　　據悉，女死者親屬早前已到殮房認屍，法醫官昨晨為案中女四十歲姓黃女死者剖屍檢驗，但剖屍後暫未能確定死因，有待抽取胃液進一步毒理化驗。探員在殮房逗留至下午約二時離開殮房，離去時檢走死者的衣物及一把涉案有關兇刀。

　　案發於本周三，警方接一名男子報案稱，指四十歲妻子在南山邨南樂樓住所單位自殺受傷，女事主事後死亡。警方調查後以涉嫌謀殺拘捕死者的五十七歲羅丈夫。

　　被捕男子經扣查後，昨日被警方暫控一項謀殺罪，昨日在西九龍裁判法院提堂。法官將案件押後至本月十四日再訊。

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