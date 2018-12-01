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勞資同意延長產假至14周

2018-12-01 列印
　　今年《施政報告》提出延長法定產假至十四星期，新增產假的薪金補貼額會以三萬六千八百二十二元為上限。勞顧會昨日召開會議，勞資雙方一致同意政府「加假」的建議。勞方委員鄧家彪表示，延長產假是好事，但勞工界對於補貼額設上限存有分歧，認為商界有足夠財力，向高薪女員工提供補貼差額，要求政府聆聽勞方意見。

　　資方委員郭振華則指，不少國家及地區都有設立補貼上限，認為做法合適，又指目前本港勞動力不足，憂慮一旦延長產假，難以尋找替工，建議政府建立機制，容許健康狀況良好的僱員，在放產假時可自行選擇自願上班。

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