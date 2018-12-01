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萬豪系統遭入侵 逾五億顧客資料恐外洩

2018-12-01 列印
■萬豪國際昨日發聲明，指旗下訂房系統資料庫遭到入侵，高達五億名顧客的個人資料可能被索取。資料圖片
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　　全球最大酒店集團、萬豪國際昨日發表聲明，指旗下的訂房系統資料庫遭到入侵，高達五億名顧客的個人資料可能被索取，包括今年九月十日起顧客付款的加密信用卡資料。萬豪警告，集團不能排除黑客或成功解密信用卡號碼。

　　萬豪表示，公司於上月十九日確認，有「未經授權人士」自二○一四年起瀏覽旗下喜達屋 （Starwood）酒店及度假村集團的住客資料庫，而目前尚未完成核實外洩資料，但相信包含約五億名在訂房系統的顧客的個人資料，當中約有三億二千七百萬名受影響顧客，個人資料包括姓名、電話、地址及護照等可能外洩；其餘受影響顧客，可能洩露信用卡號碼以及有效日期。涉事的喜達屋客戶資料庫，涵蓋酒店還包括W酒店、喜來登等品牌酒店。

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