﻿摩星嶺「白屋」建築群﻿ ﻿改建芝大分校開放參觀﻿

美國著名私立學府芝加哥大學布思商學院（Chicago Booth）昨宣佈，其位於摩星嶺域多利道「白屋」遺址的香港校園正式開幕，並命名為「香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓—芝加哥大學袁天凡、慧敏校園」，芝大校長Robert J. Zimmer特意來港與特首林鄭月娥主禮剪綵。校園未來亦會供公眾參觀。今次改建及修復耗資達七千五百萬美元。
人稱「白屋」的域多利道扣押中心，又名摩星嶺集中營，前身一部份是建於一九三九年的銀禧炮台。約於五十年代左右，炮台部份舊址改建為駐港英軍皇家工程兵會所。五十年代末期，港英政府將之接管，改為皇家香港警務處政治部的拘留所，不少政治犯、左派人士，甚至從事間諜活動的人士均曾被拘於此，進行私刑審訊。
九五年政治部正式解散，扣押中心交由警務處管理，一直空置，後獲評為三級歷史建築，電影《2046》、《色．戒》均曾於該處取景。
C座已拆卸
二○一三年，教育局將「白屋」招標予非牟利院校開辦課程，中標院校須承擔改建及保育文物費用，最終由芝加哥大學勝出，以租金一千元租予該校十年。二○一五年，芝大向城規會申請將其中一幢C幢拆卸，令人嘩然。芝大發言人指C幢偏離主建築群及沒有用作獨立囚室，歷史價值較低。
香港校園如今正式開幕，芝大教授利嘉儀受訪指出，校方已盡量保留建築群，C座雖已拆卸，但保留部份基座。此外，校園下方巨大的「銀禧炮台」遺址，亦會對外開放；曾拘禁不少左派工會領袖及參與者的囚室，現改建為自修室及課室。