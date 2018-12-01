  • 2018年12月1日 星期六
  • 23º
  • 63%
熱門： 青衣大車禍老布殊遺書季候風余德丞

日報新聞 > 港聞

觀塘5000萬音樂噴泉財會過關

2018-12-01 列印
　　立法會財務委員會通過造價分別達五千萬元及一點三億元的觀塘音樂噴泉工程，以及灣仔摩頓台興建社區中心工程撥款。兩項社區重點項目計劃在建制派議員支持下，以三十六票贊成，二十四票反對下通過。撥款於今年六月曾遭工務小組否決，但政府修改設計後，再提交闖關。公民黨立法會議員楊岳橋質疑，民政事務局有否檢討為何有關撥款遲遲未能通過；民政事務局局長劉江華回應指，不知道項目遇到不少聲音的原因，強調當局是在區議會無反對下提交予財委會，亦盡責提交所有意見。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd