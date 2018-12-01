觀塘5000萬音樂噴泉財會過關

在南非為年初二的旅行團尋找餐廳的時候，聽說當地有一種被中國人起名的「百獸宴」，馬上耍手擰頭。 「百獸宴」，顧名思義就是吃非洲野味。據說是烤各種各樣的動物肉，侍應為食客端上烤肉的時候會逐一介紹，這是斑馬，這是水牛，這是羚牛，這是羚羊，這是鱷魚，大概如此，食客都變了獅子和土狗了。 這就自然想起廣西人。 廣西人是中國人裏最喜歡吃野味的，你去廣西，當地人請你吃飯，一煲湯裏，又是蛇又是蜥蜴，東西愈撈愈多，外地人往往大驚失色。有一次去桂林，從飛機場出來往市區走，經過一個貌似動物園的地方，司機告訴我，說裏面是有動物看，也有野味吃。 我小時候在南寧短暫生活過，印像最深的是當地的菜市場，從雞...

2018-12-01