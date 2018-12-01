任飲優惠難管理 新賣酒18禁食肆恐墮法網

「賣酒18禁」新例昨日正式實施，法例規定不能向十八歲以下人士出售或供應酒精含量高過百分之一點二的飲品，違者最高罰款五萬元；妨礙督察執法，一經簡易程序定罪，最高可被判罰款一萬元。惟法例只針對賣家，買家不會被檢控，且法例涵蓋郵購及網購以及自助付款機。另食肆的任飲優惠，若由成年人取酒交予未成年人士飲用，食肆亦有機會墮法網。



《2017年應課稅品（修訂）條例草案》昨生效，明令禁止於零售店（包括便利店、超級市場、酒舖等）售賣或供應令人醺醉的酒類（含乙醇多於1.2%）予十八歲以下人士，並須以中英文展示通知，以及全面禁止以銷售機售賣酒類飲品。



家人遞酒不違法



法例涵蓋業務過程中所有售賣和供應令人醺醉的酒類的行為，不論有否涉及付款。範圍包括遊藝會、節慶活動或展覽會，但不適用於沒有商業意圖的家庭聚會或社交活動，舉例若家人晚飯時把酒類飲品遞給未成年人，並不構成違法。



三十名控酒督察即日起會巡查市面零售店舖有否依例張貼告示，若發現懷疑個案會嚴正執法。衞生署控煙酒辦公室主管李培文昨日接受港台節目《千禧年代》訪問，問及會否以未成年人士「放蛇」，他稱需要考慮安全及勞工保障等問題。



有市民擔心：「酒家食肆成日都有任飲，如果由成年人拎酒，再俾十八歲以下人士飲，咁點？」李培文承認在這情況下食肆有機會觸犯法例，他稱已建議業界鎖上酒櫃，如顧客真有需要，就由店員代取。



亦有市民稱難以分辨對方是否十八歲以下，故壓力不應加在銷售人員之上，「一查就俾人鬧」，李培文稱明白當中難處，他以當年控煙經驗舉例：「俾多啲時間大家適應，應該可以習慣。」又稱當局亦會加強人手巡查。



