任飲優惠難管理 新賣酒18禁食肆恐墮法網

《2017年應課稅品（修訂）條例草案》昨生效，明令禁止於零售店（包括便利店、超級市場、酒舖等）售賣或供應令人醺醉的酒類（含乙醇多於1.2%）予十八歲以下人士，並須以中英文展示通知，以及全面禁止以銷售機售賣酒類飲品。
家人遞酒不違法
法例涵蓋業務過程中所有售賣和供應令人醺醉的酒類的行為，不論有否涉及付款。範圍包括遊藝會、節慶活動或展覽會，但不適用於沒有商業意圖的家庭聚會或社交活動，舉例若家人晚飯時把酒類飲品遞給未成年人，並不構成違法。
三十名控酒督察即日起會巡查市面零售店舖有否依例張貼告示，若發現懷疑個案會嚴正執法。衞生署控煙酒辦公室主管李培文昨日接受港台節目《千禧年代》訪問，問及會否以未成年人士「放蛇」，他稱需要考慮安全及勞工保障等問題。
有市民擔心：「酒家食肆成日都有任飲，如果由成年人拎酒，再俾十八歲以下人士飲，咁點？」李培文承認在這情況下食肆有機會觸犯法例，他稱已建議業界鎖上酒櫃，如顧客真有需要，就由店員代取。
亦有市民稱難以分辨對方是否十八歲以下，故壓力不應加在銷售人員之上，「一查就俾人鬧」，李培文稱明白當中難處，他以當年控煙經驗舉例：「俾多啲時間大家適應，應該可以習慣。」又稱當局亦會加強人手巡查。