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海關食肆「放蛇」 揭阿拉斯加蟹不足秤

2018-12-01 列印
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　　香港海關上月十九日至昨日展開打擊食肆供應重量不足海鮮的執法行動。海關人員到全港多間食肆進行試購行動，點選阿拉斯加蟹（見圖），並發現三間分別位於北角、葵涌及將軍澳的食肆供應重量較宣稱少八兩至十二點九兩的阿拉斯加蟹，海關人員亦發現該間位於將軍澳的食肆的彈簧秤不準確。

　　海關指，根據《度量衡條例》，任何人按重量或度量供貨時，須按淨重量或淨度量供應；假若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，一經定罪，最高罰款一萬元。此外，任何人使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具以作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高罰款二萬元。

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