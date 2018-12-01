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十漢衝機舖　狂毆電玩翁

2018-12-01 列印
■警員事後接報到場調查，一度在附近兜截兇徒。
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　　大埔發生尋仇血案，一名男子昨凌晨在一間遊戲機舖內打機期間，突然有約十名大漢衝入，不由分說揮拳圍毆事主受傷，兇徒傷人後逃去，報警後警員到場將傷者送院及調查傷者遇襲原因。

　　昨凌晨近零時，一名六十三歲姓郭男子，在大光里一間遊戲機中心內埋首打機期間，突然有近十名大漢衝入，不由分說向事主圍毆，有兇徒更拿起鐵櫈襲擊他。事主寡不敵眾，當場被打至頭破血流受傷。兇徒傷人後奪門四散逃去。警員事後接報到場調查，一度在附近兜截兇徒，但未有發現，救護員為傷者包紮後送院，治療後無大礙。

　　警員事後封鎖遊戲機中心調查，並在門外檢獲被兇徒用作武器襲擊事主的鐵櫈。案件列傷人處理，交由大埔警區刑事調查隊跟進，並調查傷者遇襲原因，不排除事件與尋仇有關，暫未有人被捕。

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