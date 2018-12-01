﻿工程人員肉眼檢查吊機﻿ ﻿流程趕兩分鐘急速完工﻿

上月底葵涌貨櫃碼頭有吊機鋼纜斷裂，載滿貨物的貨櫃墜下，掀業界關注吊機維修保養問題。有吊機機手揭露，工程人員於龍門架吊機周檢只用肉眼檢查，最快兩分鐘極速完工，詳盡檢查須等到年檢才會進行。碼頭工程人員坦言，行內人手愈見緊張，日常檢查流程趕急，故須依靠機手匯報機械問題，惟自動化吊機並無駐機人員匯報問題；另近十年吊機轉用國產機件，耐用性大減，有劣質軸承只用上一兩年，帶來安全隱憂。



有不願具名的貨櫃碼頭工程部從業員表示，行內普遍參考吊機機件生產商的建議，吊機運行時數達一百至一百五十小時，便會進行一次人手檢查，並以電子儀找出裂縫位置。一般而言，工程部會按吊機的新舊情況進行月檢，以四十至六十日為一個周期：「以龍門架吊機為例，一般要三至四名維修人員，花上八小時才能完成整個檢查。」



延誤被罰錢 停機檢查時間緊



然而，有逾三十年經驗的吊機機手王先生（化名）坦言，貨櫃碼頭運作繁忙，若延誤會被罰錢，故停機檢查的時間有限。有工程人員用兩分鐘極速完成周檢、憑肉眼查看鋼纜有否「爆花」、不正常「扭花」，吊櫃四邊鋼纜是否平衝，若非長短差異太明顯，多數不會有進一步檢查。而且為了省時，未必會為龍門架吊機進行負重檢查。王先生稱，即使吊機需接受月檢，但多是檢查機件、加引擎油水，至於鋼纜往往要用上一年，才有詳盡檢查。



去年退休的貨櫃碼頭工程部人員林先生（化名）不諱言，工程人員負責維修保養碼頭內大量機器，以致日常檢查時間緊張。碼頭公司覓外判工程人員協助，惟質素未必符合預期：「碼頭公司職員及外判人工可相差一萬元，你給多少錢，他們就做多少工作。」



人手短缺難全面檢查



有不具名貨櫃碼頭工程部從業員稱，外判維修人員只會按碼頭公司制定的保養表格進行檢查，未必顧及保養跟進。香港國際貨櫃碼頭集團職工總會會長林國偉亦指，碼頭的維修人手長期不足，難以全面檢查吊機機件，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。



除了維修檢查出現疏漏，有業界認為機件質量亦將影響使用狀態。林國偉坦言，以前用外國貨，質料好，起碼可用五六年，惟近十年轉用國產機件後，耐用性減低，軸承一兩年便已變形，國產鋼纜通常兩年後便出現金屬疲勞。



另吊機有趨勢轉為遙控自動化操作，加快運作速度，但林擔心：「畢竟機手在室內操作吊機，並非親身在場，操作手感不同。」



