貿易戰暫「停火」 港商冀接單唞氣90天

中美元首會晤後達成共識，宣佈貿易戰暫時「停火」。雙方同意明年一月一日起九十天，不再互相加徵額外關稅。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，暫緩加徵關稅有助緩和緊張局面，讓廠商稍為喘息，但未敢鬆懈。有業界反映，生產下批貨品需時，難作部署，冀雙方能盡快取消加徵關稅。



備受矚目的中美元首會晤，取得積極成果，兩國宣佈同意貿易戰暫時「停火」，並會繼續進行貿易談判。對於最終能否達成共識，邱騰華表示，現階段很難揣測，但認為兩國領袖透過談判達成初步協議是好事，希望雙方中長期能夠解決知識產權保護、投資壁壘等問題，改善全球經貿環境。



邱騰華強調，港府已作好最壞打算及最好準備，包括在內地設廠的港商已分散生產與採購，及與進口商討論分擔關稅帶來的額外開支。身處阿根廷的財政司司長陳茂波表示，不期望一個會議能把所有問題解決，但認為毋須對前景看得太悲觀。



新定單未有着落



業界原本預料美國明年元旦加徵關稅，紡織及製衣界立法會議員鍾國斌指，其實有很多買家早前因而未有落單，因此中美今次暫停貿易戰，他認為，對中國出口產品和香港中小企亦不會有幫助或影響。鍾國斌重申，網絡安全和知識產權問題才是兩國貿易最大爭議，但現時雙方願意談判始終是正面訊息。



不過，中華廠商會副會長吳國安表示，今次的「停火協議」，對商界幫助不大。他解釋，由於要預先準備原料，生產下一批貨，需時至少三個月，認為時間緊逼，希望兩國可盡快談判成功。中大經濟學系副教授莊太量分析指，受貿易戰影響，美國廠商已面臨銷量減少等風險，認為美方亦希望可以傾得成，但不排除會在其他如技術、安全等方面，對中國進行壓逼。



國家主席習近平和美國總統特朗普，周六在阿根廷出席二十國集團（G20）峰會期間，共晉晚餐，商討貿易分歧，歷時兩個半小時。白宮其後發表聲明宣佈，元旦起，會暫緩向中國貨品加徵額外關稅九十天，即不會調高關稅稅率至兩成半，其間繼續磋商，又指中國同意即時恢復向美國購買大批美國農產品、能源及工業用品，以減輕兩國之間的貿易失衡。



冀農曆年後提早開工



本港有中小企預計在暫緩新關稅的三個月內，會有五成定單回流內地生產，但也有港商認為要想辦法自救。



工業總會主席郭振華表示，三個月的緩衝期對業界仍有好處，相信業界農曆新年後提早開工，趕及明年三月初出貨，預料雙方最終能否達成協議，仍是未知之數，如有變數，可能只會調低加徵稅率，不至於加徵至兩成半。