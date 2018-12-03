隱晦撐港獨 朱凱廸村選被DQ

立法會議員朱凱廸兩周前報名參選村代表選舉，選舉主任昨日通知朱凱廸，指由於朱曾提倡民主自決是要突破《基本法》的框架，又表明港人可「和平主張港獨」，顯示他「隱晦地」確認了他支持「港獨」是一個選項，故質疑他並非擁護《基本法》，參選資格即時被撤銷。



朱凱廸昨晚重申，自己政治立場從未改變，兩年前立法會的宣誓得到確認，現時卻未能選村長，港府做法明顯是「搬龍門」，他會與法律團隊商討下一步行動。



選舉主任袁家諾昨晚回覆朱凱廸，正式宣佈其參選資格無效。選舉主任引述朱凱廸一六年十月於《立場新聞》刊登的文章作為理據，指朱凱廸明言「民主自決」、「主導權應在於香港人，而非北京或任何代理人，如中聯辦、特首參選人的手中」，質疑朱凱廸是否真誠擁護《基本法》。



選舉主任又引用朱凱廸一六年與香港眾志、劉小麗發表的共同聲明，指朱凱廸是「維持不支持港獨的立場，但他並不接受中國擁有香港特區的主權，同時認為獨立是香港的一個選項」。



選舉主任又指，處方曾上周兩次詢問朱凱廸是否支持港獨及提倡港獨時，朱凱廸雖然說不支持港獨，但卻提到「和平主張港獨是港人受《基本法》保障的權利」，故不信納他所作出「擁護《基本法》及保證效忠特區」的聲明，宣佈其提名無效。



朱凱廸批評港府的做法是「搬龍門」，指個人政治立場從未改變，斥港府「未有經過諮詢及立法程序，便改變政治審查門檻」，利用法律打擊政敵。他稱已多次表明不支持港獨，但港府現時的做法是「你唔反對人地主張的權利，就被DQ」，做法有如文革。



被問到會否擔心二○二○難以進入立會，他直言：「進入議會參政係好重要嘅部份，但唔係唯一部份。」至於會否採取法律行動，他指會與法律團隊商量。



港府發言人表示，認同選舉主任根據法律的決定，強調是次決定與部份社會人士指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。