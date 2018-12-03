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運署查冠忠奪命旅巴 有否「僱員服務批註」

2018-12-03 列印
　　青衣日前發生五死三十二傷車禍，至今還有五名傷者留醫，旅遊巴司機仍然危殆，其餘則情況穩定。政務司司長張建宗昨早出席活動時表示，運輸署正調查涉事的冠忠旅遊巴士公司，於事發時是否有「僱員服務批註」，獲准接載機場上班員工。署方下周將約見非專營巴士的聯會，討論如何改善營運，並會在安全角度跟進今次事件。被問及會否就事件為標準工時立法，張建宗稱當局調查車禍原因後，會對症下藥作出適當跟進措施，確保乘客安全和充份保障司機。

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