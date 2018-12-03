  • 2018年12月3日 星期一
  • 25º
  • 73%
熱門： 朱凱迪中美貿易戰季候風張栢芝跳車

日報新聞 > 港聞

遊台四港人落機即遇車禍

2018-12-03 列印
■載着四名港人的房車在台北與另一輛私家車碰撞，連司機在內五人同告受傷。
Previous Next

　　港人到台灣自由行遇車禍，四名港人日前到台灣旅行，在機場搭乘一輛私家車至新北市土城區一個路口時，遭另一輛私家車攔腰撞上，司機與四港人當場受傷被困，報警後由消防救出，幸僅受輕傷，事後獲送院治療。入境處表示已接獲事主求助及會提供適切協助。

　　意外發生於上周六晚上七時許，兩男兩女港人到台灣自由行，一行人落機抵台灣後，由機場搭乘由一名姓葉司機駕駛黑色私家車往目的地，途中駛至新北市土城區金城路與千歲街交界時，姓葉司機疑未有留意交通情況，在路口左轉時，遭一輛淺色私家車攔腰撞上，四港人乘坐的私家車左邊車身當場凹陷，車上司機與他們共五人受傷被困。

　　消防員接報到場將各傷者救出送院，幸僅擦傷，治療後無性命危險。入境處稱，在接獲有關事主求助後，已透過香港經濟貿易文化辦事處（台灣）了解事件，並與當事人聯絡及提供適切協助。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd