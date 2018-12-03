至於審計報告指港台為教育局製作的教育電視節目，成本高但收看偏少，楊潤雄稱會再作檢討，研究教育電視是否仍屬最好方案。另審計報告又指中小學使用電子教科書比率低，楊稱是否選擇使用電子書「要睇番學校嘅需要」。
楊潤雄：「校舍設備清單」只作參考
至於審計報告指港台為教育局製作的教育電視節目，成本高但收看偏少，楊潤雄稱會再作檢討，研究教育電視是否仍屬最好方案。另審計報告又指中小學使用電子教科書比率低，楊稱是否選擇使用電子書「要睇番學校嘅需要」。
貿易戰暫「停火」 港商冀接單唞氣90天
中美元首會晤後達成共識，宣佈貿易戰暫時「停火」。雙方同意明年一月一日起九十天，不再互相加徵額外關稅。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，暫緩加徵關稅有助緩和緊張局面，讓廠商稍為喘息，但未敢鬆懈。有業界反映...
2018-12-03
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學校冬運會變金庸群英會
著名武俠小說作家金庸十月底逝世，享年九十四歲，其創作的十五部武俠巨著，讀者遍及全球。雲南保山學院日前舉行的冬運會開幕禮，上演了金庸群雄大會，向這位一代武俠小說大師致敬。 該場與別不同的冬運會開幕禮，場上並非穿上運動服的學生，個個大有來頭，全部都是金庸筆下的大俠，包括楊過、小龍女、黃蓉、郭靖、周芷若、張無忌、韋小寶，還有神鵰等，猶如武林大會。 開幕禮開始，《笑傲江湖》《倚天屠龍記》《鹿鼎記》《神鵰俠侶》等角色均打正旗號出場，位位大俠在歌曲襯托下大耍功夫。 保山學院珠寶學院院長祝立業表示，活動的創意構思全是珠寶學院共同努力的結果，所有道具及服裝，均由學生們自行製作完成...
2018-12-03
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全美悼老布殊周三停市
美國舉國上下哀悼上周五逝世的前總統老布殊。「空軍一號」專機將會把老布殊的遺體運到華盛頓，其靈柩將會安放在國會大樓圓形大廳供公眾入內弔唁。 老布殊於上周五在休斯敦逝世，享年九十四歲。國會領袖宣佈，第一個莊嚴的追悼儀式將於美國東岸時間周一下午五時開始。屆時，軍方儀仗隊會把靈柩抬入國會大樓內。公眾可進入國會大樓圓形大廳弔唁，向老布殊作最後致敬。在華盛頓的悼念儀式結束後，「空軍一號」會把靈柩運送回德州，在大學城下葬。 根據華盛頓國家大教堂的官方網頁，國家大教堂會為老布殊舉行七場追悼會。紐約證券交易所和納斯達克交易所定於本周三停市一天，以示對老布殊的尊重。 華盛頓的政府建築物...
2018-12-03
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珀爵開放現樓示範屋
洋房新盤近期成為市場一大焦點，其中由遠東發展，位於元朗丹桂村里的現樓項目珀爵，提供24幢洋房，已上載樓書，即日起更開放示範單位，料短期內推出單位招標。 遠東發展營業及市務總監（香港）陳富強表示...
2018-12-01
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「習特會」敲定貿戰暫停火 港股今料高開叩兩萬七
全球矚目的「習特會」在阿根廷舉行，雙方同意明年起暫不會額外加徵關稅，兩國將進行90日談判。市場普遍認為「習特會」結果好過預期，料在今天十二月的第一個交易日，港股將高開突破26700點，至於後續走勢如何...
2018-12-03
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士哥見真章 新皇不如舊
正當射手C朗拿度今夏轉投祖雲達斯踢得春風得意，周六意甲繼續士哥，領軍作客3:0大勝費倫天拿，其前東家皇家馬德里的新當家加里夫巴利卻灰頭土面，即使銀河艦隊同日西甲主場2:0輕取華倫西亞，但這名威爾斯球星卻陷入連續十場聯賽入球荒，更被主場球迷喝倒采。 C朗今仗攻入十二碼埋齋，聯同中場賓坦古亞及後衛基亞連尼各入一球，率老婦人贈紫百合三蛋。前者還是自五七至五八球季的前鋒約翰查理斯後，首位能於首季意甲頭十四輪入十球的祖雲達斯球員，難怪八十分鐘被換走時笑容滿面，還在後備席吹著口哨擦球靴。 眼見C朗如此風騷，老婦人教練艾歷基也不禁開玩笑道：「他去季歐聯八強為皇馬射入十二碼，把己隊...
2018-12-03
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Mate 20 X娛樂巨Phone
巨芒手機過去不是沒有，但整體表現未算突出，難得擁有7.2吋OLED巨芒的HUAWEI Mate 20 X定位旗艦之餘，還集同系之大成，既有高效Kirin 980 AI處理器，又內置電競級散熱，同時裝有...
2018-12-03
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發放血照指控王寶強暴打 馬蓉被揭藏剪刀上門鬧事
內地男星王寶強前年自爆太太馬蓉和經理人宋喆有婚外情，今年他們被法院判定離婚。昨日突傳出馬蓉控訴被前夫王寶強帶同4、5個人暴打，她更發放被打後「擺好甫士」的照片，身穿紅衣的馬蓉臉上和手上均有傷痕，手上更...
2018-12-03
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社論——坐違規旅巴「無命賠」
長青公路上周五發生五死意外，涉事旅遊巴接載國泰員工上班途中，猛力撞向路上一部死火的士，的士司機死亡、數名旅巴乘客被拋出車外死亡。社會高度關注旅巴司機十二小時編更，引發工作疲勞問題；但意外揭發營運商無牌經營員工巴士，引致保險問題，更需關注。 保險業界初步評估，如涉事巴士改變保單所列用途、接載乘客類型及路線，卻未有通知保險公司，車主或巴士公司將承擔相關責任，換言之，除了第三者責任保險外，乘客及司機能否受勞工法例保障，頓成疑問。今次政府必須在法、理、情三方面協助受影響人士，若有傷者未能受勞工法例保障，亦應協助民事程序追究。 政府亦須認真跟進今次嚴重車禍，包括運輸署需深入調查涉事巴...
2018-12-03
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伊時論事——行船跑馬 三分險
澳洲好手安國倫因騎師短缺而在港客串一天，可惜座騎於起步時失蹄，導致他被拋下而受傷，現時仍在醫院接受治療。 自小就聽到「行船跑馬三分險」這句說話，騎師是危險性極高的工作，以往因陣上意外而受傷甚至失去性命的騎師為數不少。他們騎在馬背上，隨時會因比賽途中受阻、馬兒跛腳又或是馬具鬆脫而生意外。試想有甚麼工作會有救護車一直緊隨著？ 很多人都認為騎師是份高薪厚職，當然如果他們運氣夠好，勝出一些大賽，獎金收入是非常可觀的。不過，他們亦要為策騎而犧牲，如要因控制體重而不能享受美食等。當然若騎師在陣上發揮欠佳，我們仍是會用畢生所學的粗言穢語將他們大罵一頓。但如果你曾經學習騎馬，就會知道要控制...
2018-12-03
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