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楊潤雄：「校舍設備清單」只作參考

2018-12-03 列印
　　新建的官津校舍需按教育局「新建校舍家具及設備清單」添置設備，日前被揭新版仍包括「二十九吋彩色大電視連推架」、「電動打字機」及「數據傳真機」等「古物」。校方如購買清單以外設備，需蒐集資料及向教育局解釋。教育局局長楊潤雄昨日表示，清單只作參考：「我哋會同學校去傾，佢哋實際需要啲乜，邊啲要加邊啲要減。」強調「唔係一定要買，只係一個清單。」

　　至於審計報告指港台為教育局製作的教育電視節目，成本高但收看偏少，楊潤雄稱會再作檢討，研究教育電視是否仍屬最好方案。另審計報告又指中小學使用電子教科書比率低，楊稱是否選擇使用電子書「要睇番學校嘅需要」。

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