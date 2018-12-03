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寒冷季候風殺到　下周一低見13°C

2018-12-03 列印
　　受強烈東北季候風影響，本周後期華南天氣顯著轉涼，周末最低氣溫只有十五度。天文台預料，一股季候風補充會在下周初為沿岸地區帶來有雨的天氣，下周一及周二最低氣溫只有攝氏十三度。

　　天文台表示，一股較溫暖潮濕的海洋氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。受強烈東北季候風影響，本周後期華南天氣顯著轉涼，預料一股季候風補充會在下周初為沿岸地區帶來降雨，氣溫進一步下降。

　　本周五是二十四節氣之一的「大雪」，根據天文台九天天氣預報，預料當日大致多雲，有一兩陣雨，天氣轉涼，最低氣溫為十七度。下周一及周二相當清涼，最低氣溫只有攝氏十三度，或創入冬以來新低。
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