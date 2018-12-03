澳洲好手安國倫因騎師短缺而在港客串一天，可惜座騎於起步時失蹄，導致他被拋下而受傷，現時仍在醫院接受治療。 自小就聽到「行船跑馬三分險」這句說話，騎師是危險性極高的工作，以往因陣上意外而受傷甚至失去性命的騎師為數不少。他們騎在馬背上，隨時會因比賽途中受阻、馬兒跛腳又或是馬具鬆脫而生意外。試想有甚麼工作會有救護車一直緊隨著？ 很多人都認為騎師是份高薪厚職，當然如果他們運氣夠好，勝出一些大賽，獎金收入是非常可觀的。不過，他們亦要為策騎而犧牲，如要因控制體重而不能享受美食等。當然若騎師在陣上發揮欠佳，我們仍是會用畢生所學的粗言穢語將他們大罵一頓。但如果你曾經學習騎馬，就會知道要控制...

2018-12-03