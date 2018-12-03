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﻿百日宴臨時工 二千元扮老公﻿ ﻿離奇廣告媽媽招聘孩﻿子爸

2018-12-03 列印
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　　近日一個在討論區的招聘貼文惹來熱議。一位媽媽發文表示以二千元作為報酬，請人在其孩子的百日宴上扮演丈夫，貼文寫明工作內容包括抱孩子，八小時工作，在宴會上讓親朋戚友認識，年齡要求介乎二十五到三十五歲。

　　一名女網民發文表示想聘請一名臨時工，於上周六扮她的老公出席在銅鑼灣翠園舉行的百日宴。有網民貼文留言指太遲才看到，亦有討論區新成員表示因等級限制，無法私訊，亦有人直接留下微信號。

　　另外，有人自稱出席了一場地點和時間都相同的百日宴，結果惹來更多網民留言詢問是否有人應徵成功。但發文者後來並無再次留言，事件至今未知後續或真偽。

　　貼文其後在社交平台流傳，有人表示工作複雜但薪金太低，因為當中須背稿及即場應變。亦有網民認為一旦開始就沒有回頭路，有機會日後被發文者親人遇見，更難解釋。

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