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落馬洲截600隻走私大閘蟹

2018-12-03 列印
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　　海關與食物環境衞生署採取聯合行動打擊走私行動，前日下午一輛私家車經落馬洲管制站入境時，關員認為有可疑截查時，在車內檢獲六百二十四隻懷疑走私大閘蟹，市值約六萬元，以涉嫌走私拘捕三十九歲司機，事後聯同檢獲證物一併帶走，調查後准以保釋候查。案件仍在調查中。

　　食環署指，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。

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