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牙籤插巴士座椅 女客被刺股大腿

2018-12-03 列印
　　缺德乘客將牙籤插在巴士座椅，一名女乘客昨日旺角登上巴士坐下時，不慎被牙籤刺傷大腿，當場流血，報警後獲送院。

　　女傷者姓楊（六十二歲），昨晨一時許，她在旺角亞皆老街登上一輛行走西環堅尼地城至荔枝角的904號線雙層新巴，她登上層右邊第三排坐下時，大腿位置突然感到一陣刺痛，查看驚見腳部受傷及流血，坐墊底則插着一支牙籤，有約兩厘米凸出，疑缺德乘客遺下，通知四十五歲車長後，車停在亞皆老街近新填地街路邊報警。

  警員到場將傷者送院，調查後案件列求警調查處理。

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