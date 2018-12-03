  • 2018年12月3日 星期一
  • 25º
  • 73%
熱門： 朱凱迪中美貿易戰季候風張栢芝跳車

日報新聞 > 港聞

機場三跑工地　出土戰時炮彈

2018-12-03 列印
■警方檢走兩個炮彈頭。警方提供圖片
Previous Next

　　赤鱲角機場北面對開海面一個工地發現疑戰時炮彈。前晚七時許，五名工人在機場北面對出一個三跑填海工程地盤，操作濾沙船工作期間，發現兩個懷疑炮彈金屬物體報警求助。警方接報到場封鎖工地，並通知爆炸品處理課人員到場，並疏散五名工人。爆炸品專家到場檢視後，證實為兩個約長十六厘米、直徑七厘米的懷疑炮彈彈頭，並且已生鏽，事後檢走作進一步檢驗。事件中無人受傷。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd