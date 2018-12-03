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機場截30公斤瀕危歐洲鰻鱺

2018-12-03 列印
■在兩人的四件寄艙行李內發現歐洲鰻鱺。
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　　海關在機場入境旅客行李內檢獲受保護的瀕危物種歐洲鰻鱺。兩名男遊客，前日由葡萄牙搭飛機抵港，在入境清關時，關員發現兩人神色可疑截查後，在他們的行李內共檢獲三十公斤，價值約三十萬元的歐洲鰻鱺，遂將兩人拘捕。案件事後交漁農自然護理署跟進。

  海關表示，前日下午，兩名分別二十四歲及六十歲男旅客，乘搭飛機由葡萄牙里斯本經俄羅斯莫斯科飛抵本港。

拘兩男遊客

  兩人事後取回四件寄艙行李入境進行清關時，關員見兩人神色慌張，覺得可疑截查後，在他們的四件寄艙行李內，發現懷疑受保護的瀕危物種歐洲鰻鱺，點算後共重三十公斤，市值約三十萬元，兩人涉嫌進出口瀕危物種被捕，事後連同檢獲證物一併帶走調查，案件其後已轉交漁農自然護理署跟進。

　　根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年。

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