BODY EXPRESS兩店突停業 健身客恐會費渣都無

以「電擊肌肉刺激法」作招徠的健身店BODY EXPRESS，昨日一度傳其公司三間分店全部停業，有已預繳逾萬元服務費的女顧客透露，近日收到該公司教練的WhatsApp通知，指職員一度無法聯絡老闆，令她擔心健身店會否結業，憂慮已預繳的費用「渣都無」。有律師呼籲苦主要報警，讓有關部門盡快展開執法調查。



據了解，二○一六年成立的健身中心BODY EXPRESS，有約二百名客人，高峰期曾有五間分店，但近日只餘下尖沙咀、銅鑼灣及灣仔三間分店。至昨傍晚，有指該公司向客戶發出WhatsApp，信息指公司並非結業，強調尖沙咀分店仍會繼續營業，就發放信息混淆一事向會員致歉。



該健身中心以「電擊肌肉刺激法」及「一對一健身指導」作招徠。會員須預繳約一萬元，換取二十多節、每節二十分鐘的健身堂；其間，學員穿上接駁電極的運動服，通過電流刺激肌肉，進行教練指導的健身運動。



消息指，BODY EXPRESS疑因租金問題等因素，年初開始出現營運困難，近日多名教練及職員離職。有教練表示，公司目前仍拖欠其數萬元薪金及遣散費。一名女顧客向傳媒透露，年初試堂時，因感覺教練及公司器材不錯，遂預繳約一萬元費用上健身堂，惟其後發現難約，現在尚餘約一半已預繳費用，她將向消委會投訴。



教練被拖糧數萬



執業大律師陸偉雄回覆本報查詢時指出，目前健身中心處於停業階段，涉事老闆若遲遲未入稟申請清盤，勞工處可視作破產警號，啟動破欠基金程序，向有關職員墊支薪金。對於顧客能否追討會籍款項，陸大狀表示，按照相關法定程序，公司負責人申請清盤後，債務將按不同類別支付，包括要預先償還有抵押債權人及僱員欠薪的債務，其後才是無抵押債權人，亦即是擁有會籍的顧客。



陸大狀提醒，市民要慎選長期提供服務的會籍，他呼籲受害人向警方及海關報案，以免犯人逍遙法外。他又強調，若涉事老闆早前已得悉公司即將停業，有機會觸犯香港法例第二百一十章《盜竊罪條例》第十六A條欺詐罪，最高刑罰為監禁十四年；他涉嫌不當接受付款，更可能違反《商品說明條例》，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁五年。



涉違《商品說明》 會員應報案



消費者委員會表示，市民一旦遇上不良營商情況或商戶結業，可向消委會聯絡求助。發言人指，截至十月，今年有關停業的投訴個案多達三百○九宗，建議市民進行預繳式消費前，要先留意商戶的信譽是否可靠，切勿倉卒作出購買決定，並要保留交易收據及相關文本，用作申訴的基本資料。